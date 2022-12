Abogada, ex Edila y ex Presidenta de la 888 FA con restricción perimetral por violencia a su pareja

Se conoció en estos días la resolución judicial de la Dra Raquel Gini, (Jueza Letrado) sobre la medida de restricción y prohibición de acercamiento por violencia de género a su ex pareja, a una Abogada, ex Edil y ex Presidenta de la Agrupación Humanista Armando Aguirre, de donde la expulsaron hace unos años, la Dra. Ana Paula Lechini. La Jueza hizo pública la resolución además, teniendo en cuenta que la profesional es Defensora Pública.

A continuación la resolución de la Jueza, con la cual tenemos nuestras diferencias, que detallaremos al final.

Diciembre 2022.

VISTOS:

Y CONSIDERANDO QUE SURGE ACREDITADO EN FORMA BREVE Y SUMARIA LA VIOLENCIA FISICA Y EMOCIONAL PROTAGONIZADA POR AMBAS PARTES A CONSECUENCIA DE LAS REACCIONES DE LA SRA. LECHINI EN PERJUICIO DEL SR. A , RELACIONADAS CON LA RUPTURA DEL BREVE VINCULO AMOROSO Y SEXUAL QUE LOS VINCULO.

MAS ALLA DE QUE EL INFORME DE ETEC SEÑALA QUE TANTO EL DENUNCIANTE COMO LA DENUNCIADA PRESENTAN ESCASA AUTOCRITICA ( FS. 27VTA), SE DESTACA QUE LA DENUNCIADA ANA LECHINI «EN SU DISCURSO SE VICTIMIZA» Y QUE SU LLANTO Y ANGUSTIA SON «SOBREDIMENSIONADOS» (FS. 27 VTA), LO QUE PERMITE CONCLUIR QUE EFECTIVAMENTE LA DENUNCIADA ES QUIEN DEBE SER UBICADA EN EL ROL DE AGRESORA Y EL DENUNCIANTE EN EL ROL DE VICTIMA.

LA VIOLENCIA SE EJERCE SIEMPRE DESDE Y DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE PODER Y DE MANIPULACION DE LA PARTE MAS DEBIL, Y POR LAS CARACTERISTICAS SEÑALDAS Y OCURRENCIA DE LOS HECHOS , TENIENDO EN CUENTA ADEMAS LA POSICION LABORAL DE LA DENUNCIADA, SU CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO JUDICIAL DE LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO, ESTA CLARO QUE ELLA NO ES LA VICTIMA EN ESTA SITUACION.

TODO ELLO, Y VALORANDO TAMBIEN QUE EN ESTAS INTERVENCIONES JUDICIALES DE VIOLENCIA DOMESTICA NO SE TRATA DE AVERIGUAR LA VERDAD EXACTA SOBRE LAS AGRESIONES SINO DE PREVENIR AQUELLAS QUE PUEDAN PERJUDICAR AL MAS DEBIL (QUE EN ESTE CASO ES EL DENUNCIANTE PEDETTI) , CORRESPONDE EN ESE CONTEXTO TOMAR MEDIDAS QUE EVITEN PERPETUAR EL CONFLICTO QUE AMBAS PARTES RECONOCEN , RAZON POR LA CUAL AMERITA EN CARACTER DE MEDIDA CAUTELAR Y EN APLICACION DE LA LEY 17.514 LA IMPOSION DE MEDIDAS DE PREVENSION Y PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL DE LEONARDO MIGUEL PEDETTI:

RESUELVO:

PROHIBESE A ANA PAULA LECHINI QUIÑONES COMUNICARSE, RELACIONARSE O ENTREVISTARSE , POR CUALQUIER MEDIO O FORMA CON LEONARDO MIGUEL PEDETTI, ASI COMO ACERCARSE AL SR. PEDETTI, A SU HOGAR Y / O LUGAR DE TRABAJO, DEBIENDO MANTENER UNA DISTANCIA DE 300 MTS. BAJO APERCIBIMIENTO DE INCURRIR EN EL DELITO DE DESACATO.-

OFICIESE A LA UEVD A LOS EFECTOS DE PONER EN CONOCIMIENTO LA

PRESENTE MEDIDA, HACIENDOSE SABER QUE SE TRATA DE LA APLICACION DE LA

LEY 17.514 ( VIOLENCIA DOMESTICA) Y QUE DEBEN REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA SITUACION Y ELEVAR INFORME EN 30 DIAS PERENTORIOS.

EN MERITO A LO RESUELTO, DEJASE SIN EFECTO LA RESOLUCION VERBAL NRO 68/10/2022 REPRODUCIDA EN EL DECRETO 7780/2022 DE FS. 13.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.-

Desde nuestro punto de vista, humildemente discrepamos con la Sra Jueza Gini. Obviamente estamos en presencia de un vínculo tóxico, donde la violencia de Género era el mecanismo de relacionamiento de las partes. Mujer y varón indistintamente, ya que la violencia física y emocional era de los dos . El caracterizar o justificar o argumentar la violencia en cualquiera de sus formas, en acciones de la agresora en este caso, no está bien. No es correcto, no es Acción- reacción, no lo es desde lo jurídico.Decir que el varón ejercía violencia por acciones de la mujer, no es correcto. No se justifica nunca Sra Jueza!! » LA VIOLENCIA FISICA Y EMOCIONAL PROTAGONIZADA POR AMBAS PARTES A CONSECUENCIA DE LAS REACCIONES DE LA SRA. LECHINI EN PERJUICIO DEL SR» .

Y destacar que estar en conocimiento o trabajar en o con casos de violencia de género, no te hace agresor o victimario, eso es una subestimaciòn de la realidad. Puede trabajar ahí y ser víctimaria si, pero también puede ser víctima..

Por último, si no va a fallar sobre el fondo de la cosa, o sea la violencia de Género que sufre el Sr Pedetti, y va a fallar o resolver sobre una acción de garantía, en este caso prohibición de acercamiento, con todo lo argumentado antes, es extraño que no hubo procesamiento a la agresora, si la violencia de Género estaba probada.

Y para finalizar, tema aparte es la mala, redacción de la comunicación del Juzgado, los errores ortográficos y las formas del documento. Hay que sumar herramientas en la redacción, en todos los órdenes.

Por último quien escribe esta nota fue amenazada por la Dra Lechini por wat sap hace unos años, con una violencia bastante impoertante, en su afán de defender según ella a Lima, de quien era adepta políticamente, después de no militar más en la 888.

El hombre había sido denunciado públicamente por La Revuelta Subversiva, por violento.