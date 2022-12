Se vino la Navidad!! Y Quisiera compartir contigo, un breve deseo… Quizás no todos tenemos “la mejor” familia que soñamos.. Quizás falta alguno por estar lejos… o porque ya le tocó partir. Capaz me encuentro “entreverado” con alguno de mis seres queridos… o por las vueltas de la vida, alguno ya dejó de serlo. ¡Quizás nos agarra en el mejor momento de nuestras vidas! O posiblemente tocando fondo por alguna situación personal, de salud, existencial… o sencillamente faltos de sabor enchufados en la rutina. No lo sé. Hoy te propongo algo tan simple como desafiante: Abrí tu corazón al “Misterio de la Navidad” ¡No te cierres! ¿Por qué todo tiene que “seguir siendo igual”? Esto no es “un simple recordar” el cumpleaños de Jesús. Se trata de un misterio mucho más grande.. y el peligro es cerrarse.

No te prometo la solución a ninguno de tus problemas. Pero te aseguro que si en la intimidad de tu corazón, le das un lugar al Niño Jesús… ¡Todo puede cambiar! Porque suele venir con regalos espirituales que nos desbordan el alma. Nos renueva la mirada frente a cada situación, nos llena de paz, de esperanza en lo que creíamos perdido y de fortaleza pa’ lo que se viene. La Navidad nos da coraje para ¡No darnos por vencidos! E ir por más… El secreto: darle un lugar a Jesús en nuestro corazón. Entonces nosotros mismos nos convertiremos en el mejor regalo para los nuestros. Dice el Papa Francisco: “Quien tiene un lugar dónde ir, tiene un hogar . Quien tiene personas a quienes amar, tiene una familia. Quien tiene ambas: tiene una gran bendición!”

¡Que esta Navidad no se nos pase, sin abrirnos al misterio que esconde!

De corazón ¡FELIZ NAVIDAD!

Gordo Verde(2021)