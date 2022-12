Censo AAgropecuario va hasta abril del 2023

Comunicación para difundir (productores, medios prensa, seccionales policiales, municipios, etc.)

• El Censo Agropecuario que comenzó en el mes de noviembre 2022 se extenderá hasta el mes de Abril de 2023 inclusive.

• Se está censando en todos los departamentos del país.

• En algunas zonas se comenzará a censar más tarde debido a retrasos en el proceso de contratación.

• Los enumeradores que terminen de censar sus áreas, podrán comenzar a censar otras áreas que actualmente no cuentan con enumerador.

• Se censarán todas las explotaciones agropecuarias del país que tengan una hectárea o más de superficie, y se registrarán las tierras menores a una hectárea o que no hayan

tenido actividad agropecuaria durante el año censal (1/7/2021 al 30/6/2022).

• Cada productor será visitado en su establecimiento por un empadronador debidamente

acreditado, quien llenará el formulario censal mediante el uso de dispositivo digital móvil (celular o Tablet)

• ¿Qué se pregunta?

• Identificación del productor y ubicación de la explotación

• Superficie total de la explotación

• Números de los padrones que conforman la explotación

• Áreas de montes artificiales, montes naturales y frutales

• Cultivos y pasturas

• Riego

• Existencia de animales

• Maquinaria y mejoras

• Población y trabajadores

• Rubros principales

• Los datos que se solicitarán corresponden al año censal, que es aquél comprendido

entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

• Los datos del productor son confidenciales y están amparados por la Ley 16.616 que

garantiza el secreto estadístico de la información. Sólo se difundirán datos agrupados, nunca en forma individual.