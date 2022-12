Cual es el negocio del Mercado 18?

Hay cuestiones que suenan, rechinan los dientes y preocupan cuando hablamos de dineros públicos y los manejos de negocios a cuenta del pueblo salteño.

En un «llamativo negocio» fue entregado un bien patrimonial histórico a empresarios privados que colmaron el lugar con una oferta gastronómica, cultural y de bebidas artesanales que parece no funcionó.

Y el no funcionó es por una publicación del ex demócrata, actual «Limista», Beasley (no tenemos claro que cargo ocupa) llamando a interesados a ocupar espacios del Mercado 18 de Julio.

Como es el negocio? El Mercado lo manejan privados pero los puestos los maneja intendencia?. Si es así, quien gestiona el Mercado, quien lo sustenta y como se solventa? La verdad no deja de ser llamativo que los dineros públicos sigan siendo para esta administración tierra de nadie.