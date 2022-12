«El intendente Lima miente», dijo la Directora de MIDES Salto

«El Intendente de Salto sigue sin decir toda la verdad, con el objetivo de generar un relato que por repetido se haga verdad.

Los 1500 platos diarios que se brindan desde el mes de Noviembre del 2021 en nuestro Departamento a través del comedor departamental es llevado adelante en convenio con la Intendencia de Salto, donde los alimentos que allí se utiliza son brindados por INDA – MIDES. Primera inexactitud, no da la Intendencia 1500 platos diarios, los que brindamos este servicio somos Mides e Intendencia en convenio.

Cuando se nos dijo públicamente que era necesario brindar cenas a esas personas, propusimos hacerlo a través del mismo comedor y se nos dijo que NO, ya que la política alimentaria de la Intendencia es a través de Ollas populares, que no tienen control de ningún tipo ni seguimiento de las personas que necesitan de éste servicio.

Además de esta acción puntual, se ha reforzado el apoyo a través de instituciones con aproximadamente 14 mil kg de alimentos a través de Caif, Club de niños, Hospital, RAP, Centro de Prematuros, INAU, Escuelas y Liceos. Éstas con impacto directo en la sociedad.

Gracias a las gestiones del Ministerio de Desarrollo Social de ésta administración (Gobierno Nacional) es que esto ha sido una realidad. Por tanto le exigimos que diga toda la veurdad, de lo contrario tendemos a pensar que sus aseveraciones tienen como objetivo la generación de un relato falaz, que por repetido intente ser verdadero.», dijo la Directora de MIDES SALTO, María Eugenia Taruselli.

«Relato falaz», «sin decir toda la verdad», es mentir..