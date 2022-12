Modificación de índice de la COMAP para proyectos de Inversión.

La Ley 16.906 de promoción de inversiones viene desde el año 1998, y desde esa fecha ha sido aplicada por los diferentes gobiernos. Esta ley crea una comisión de aplicación que asesora al Poder Ejecutivo en la aplicación de la misma, llamada COMAP (coordina MEF, MIEM, MGAP,MTSS, MT,OPP).

Los proyectos de inversión a ser promovidos se presentan ante esta comisión.

Esta comisión asesora, tiene como cometido dictar la normativa interna para evaluar los proy. y establece los indicadores para evaluar los proyectos y determinar los beneficios fiscales: generacion de empleo, descentralización, aumento de export., tecnologías limpias. Investigación y desarrollo e innovación e indicador sectorial.

El índice de Descentralizacion se determina para cada departamento del país en donde se realizara físicamente la inversion y va de 4 a 10, siendo 4 el puntaje más bajo y 10 el puntaje más alto con mayores beneficios para los inversionistas.

Salto, de 9 a 4.

En febrero de 2022 el criterio cambió y Salto pasó de estar en índice 9 a tener el índice mínimo, que es 4, debido a un cambio de criterio en el periodo del indicador que se uso (tasa de empleo, INE/ Encuesta Continua de Hogares).

Esto genero que los beneficios que los inversores tendrían en la zona, bajaran mucho, volviendo a Salto, una de las zonas con menos atractivo de inversión ( por debajo de Canelones, Maldonado y Colonia, igual que Mdeo.)

Haciendo un ejemplo en dólares: cada u$s 100.000 de inv.promovida significa aprox u$s 5.800 menos en beneficios, que en inversiones de por ejemplo: u$s 1.000.000 significaría aprox u$s 58.000 menos en beneficios de exoneración impuestos (IRAE).

Plan de Acción

A través de agentes como el Centro Comercial e Ind. De Salto, la Federacion Rural, Coordinadores regionales de OPP, el Dr. Carlos Albisu, el Senador Germán Coutinho y profesionales del rubro de inversiones en la región, se llevó a cabo una serie de reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo y ministerios integrantes de la COMAP para pedir la revisión del método de calculo e índice utilizado en el entendido de que su resultado no refleja la situación del departamento.

El 30 de noviembre, nos comunican desde el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinador de la COMAP, que se habían ajustado los criterios en particular del Indice de Descentralizacion incorporando otros elementos y otorgando transitoriamente 2 puntos adicionales a los dptos.. de frontera dada la coyuntura econ. actual.

Salto pasa de 4 a 10 (el puntaje más alto).

Salto, un atractivo para inversiones

Tener el puntaje más alto en este índice es nuevamente un atractivo para que los empresarios encuentren beneficios fiscales que sean un incentivo para proyectar inversiones en el departamento, posibilitando a la comunidad acceder a fuentes de trabajo y a mejorar económicamente.

Estamos en el camino de conseguir inversiones para Salto y la región, nos preocupa y ocupa obtener fuentes de trabajo para nuestra gente, estos apoyos del Poder Ejecutivo son una ayuda importante.