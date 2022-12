Y Lima? El Frente Amplio eligió un blanco para Presidente del Congreso de Intendentes

El Frente Amplio propuso que los jefes comunales de Montevideo y Canelones asuman seis meses cada uno, pero la coalición rechazó la propuesta.

Si bien este jueves debía asumir como presidente del Congreso de Intendentes un jefe comunal frenteamplista, la tensa sesión desarrollada en la sede ubicada en el Prado culminó con un nacionalista realizando el discurso de asunción.

El intendente de Flores Fernando Echeverría asumió como titular del Congreso de Intendentes por un año, el salteño Andrés Lima (FA) tomó la vicepresidencia y el riverense Richard Sander (Partido Colorado) la vicepresidencia segunda.

la propuesta del Frente Amplio de que Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones) tuvieran seis meses de mandato cada uno no fue respaldada por los dirigentes de la coalición.

«Cuando uno asume la presidencia precisa un tiempo para desplegar sus acciones gubernativas y tiene que estar un año», argumentó el sanducero Nicolás Olivera. El fernandino Enrique Antía consideró que «el no acuerdo entre dos integrantes del Frente Amplio» no podía justificar que se viole el reglamento, que no permite alternar la presidencia del Congreso.

«Son decisiones internas de cada partido», reclamó Lima, quien fue el encargado de elevar la propuesta.

Ante la negativa de la mayoría, la sesión pasó a un cuarto intermedio en el que se analizaron varias propuestas y terminó con Echeverría como el elegido para asumir el mando.

La controversia en torno a qué frenteamplista asumiría la presidencia del Congreso de Intendentes viene de semanas atrás y pareció haberse resuelto en base a un tuit de Orsi:

«A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso,pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos 6 meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!!», escribió el 24 de noviembre. Sin embargo, no hubo acuerdo.

