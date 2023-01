Edil Marziotte pide Informes sobre habilitación de Fiesta Playa del Lago

El Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte estará realizando en las próximas horas un pedido de Informes sobre la habilitación de la Fiesta Playa del Lago en Villa Constitución.

El mismo manifiesta que según las fuentes que ha consultado el evento se realizó pese a no tener la habilitación correspondiente y que debía tener una ambulancia de emergencia con médico y enfermero, además de una carpa para atención.

“El objetivo es esclarecer porque se ha dicho mucha cosa, y además la intención es que estas cosas no pasen más” dijo Marziotte.

“Si existe un protocolo, una norma, hay que cumplirla” enfatizó

Aquí lo expuesto por el Edil:

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Salto

Sr. Gonzalo Rodríguez

Presente. De mi mayor consideración:

Al amparo del derecho que me asigna el Art. 284 de la Constitución de la República, Art 77 Literal D, del decreto Nº 6376/08 (Reglamento Interno), y Art. 16 de la Ley 9515, remito el siguiente pedido de informe para ser elevado al Sr. Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar información sobre el siguiente asunto:

Queremos solicitar información sobre la habilitación de la Fiesta Playa del Lago 2023 realizada en Villa Constitución.

En este sentido según manifiesta el Sub Director de la Región Norte de Asse en un matutino local: “Nos enteramos que no estaban con los servicios de emergencia presentes, no tenían una ambulancia que es totalmente necesaria por la magnitud del evento.”

Para ser precisos y justos con el tema, debemos decir que la situación lamentable en la que envuelve al Medico del lugar, es absolutamente ajeno a la ausencia de emergencia médica, médico, enfermero y carpa de achique que debía tener el evento por sus dimensiones y que correspondía a la organización.

Debido a esto, según las fuentes que hemos consultado, el evento NO fue habilitado y se realizó de igual manera, no sabemos con el permiso de quien.

En este sentido y con el objetivo de esclarecer la situación queremos realizar algunas preguntas:

1- Solicito se nos envíe el protocolo de actuación en este tipo de eventos y cuáles son las obligaciones que deben de cumplir para un evento de las características de la Fiesta Plata del Lago en Villa Constitución.

2- Si el Ministerio del Interior NO habilitó el evento. ¿Cómo se explica su realización con presencia de autoridades Departamentales?

3- Solicito se nos envíe la comunicación oficial de la organización del evento para con el CECOED y viceversa. Con la información precisa de los requisitos cumplidos e incumplidos.

Agradezco que la respuesta sea a la mayor brevedad posible, ya que se trata de un hecho reciente y de relevante importancia.

Mucha Gracias.

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional