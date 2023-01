El día más triste del año ?

El origen se remonta al año 2005, cuando la agencia de viajes Sky Travel encargó al psicólogo Cliff Arnall, investigador de la Universidad de Cardiff, que definiera cuál era el día más deprimente del año. No se trataba de una cuestión banal, sino que la iniciativa estaba motivada por un fin económico: intentar vender más viajes.

Arnall determinó entonces que la elección debía ser el tercer lunes de enero por una fórmula en la que empleó como factores el salario medio, el clima frío propio de estas fechas y la frustración por no haber cumplido con los propósitos de año nuevo junto a la melancolía por el final de la Navidad.

Esta es la ecuación en la que basó su hipótesis: W+(D-d)] x TQ/M x NA. En ella, la W es «weather» (tiempo climatológico), D es «debt»(deudas adquiridas en Navidad), d es «monthly salary» (salario mensual) multiplicado por el tiempo transcurrido desde la Navidad (T, «time since Christmas») y la frustración por haber fallado en los propósitos de Año Nuevo (Q, «time since failure of attempt to give something up» o tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos) y, todo lo anterior, dividido por el bajo nivel motivacional (M, «low motivational level») y la necesidad actuar (NA, «need to take action»).

Así que si este lunes se encuentran algo más apagados de lo habitual no hay que preocuparse demasiado porque, de acuerdo con el calendario de días destacados del año, es la fecha clave para estarlo.