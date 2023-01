El intendente renovó compensación a «comunicador»y fulltime a ex dirigente colorado

Una intendencia con serios problemas económicos en este 2023 , pero a pesar de todo y de todos ,el intendente en su carrera al Senado, asegura sus socios , y obviamente asegura su visibilidad a nivel nacional.

En sus nuevos «socios» el Tico Regueira, ex dirigente de Vamos Salto y ex sub director de Coutinho pasó a integrar las huestes limistas , con ingreso a intendencia como corresponde y ahora con fulltime ,para que , cuál es el argumento,en verdad lo desconocemos.

Sumado a esto , la firma de la compensación por 12500 pesos a comunicador , funcionario de intendencia que ingresó con Coutinho y logra quedar efectivo en este acuerdo entre sindicato y el intendente.Este comunicador que tiene un portal de información, es corresponsal de un medio capitalino,dónde el intendente suele estar bastante seguido….

Si es justo o no, lo decide quien lee está nota, pero según nos dicen de la interna del gobierno departamental, esta compensación nace o se resuelve porque no pueden cobrar publicidad porque son funcionarios municipales, y va a los dueños del portal , los tres y son tan éticos que, cobra compensación por resolución del intendente y además este funcionario, apeló el grado que tiene que es 7 pero pretende un 8….todo es posible en el Universo Lima.La compensación se renueva , hasta diciembre 2023.

En tiempos que renuncian Ministros, por títulos que no tienen , bueno sería que comiencen a bajarse de «docentes*que no lo son y ya que están , con gárgaras moralinas ,que nos expliquen compensación de que y para que ?Seguro responde ……