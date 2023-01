Foto del día, la sequía y la falta de pasto en Uruguay

PRODUCTORES DE AMARILLO TRATAN DE SALVAR VACAS DEBILITADAS POR LA FALTA DE PASTO.

Sin forraje y sin pasto el ganado vacuno sufre las condiciones de falta de lluvias y se alimenta mal porque y no hay pasto verde. Es por eso que caen y luego ya no logran levantarse. Los productores apelan a una práctica que se utiliza desde hace muchos años para mantener el animal en pie, colgándolos para que pueda recibir comida y agua en postura normal y no perder firmeza en patas.

Esta foto corresponde a la productora Adriana Echeverría KM. 30 de ruta 26 a Río Branco, paraje Amarillo y Arroyo Malo.