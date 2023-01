Oscars 2023

Cumpliendo con los pronósticos, «Todo en todas partes al mismo tiempo» (Everything Everywhere All at Once), con 11 nominaciones, y las películas «Los espíritus de la isla» (The Banshees of Inisherin) y la alemana «Sin novedad en el frente» (Im Westen nichts Neues) con 9 cada una, encabezan las nominaciones a los Oscar 2023.

Estas fueron anunciadas este martes en un evento en vivo en Los Ángeles presentado por los actores Allison Williams y Riz Ahmed.

Para América Latina, las alegrías llegaron con las nominaciones para la cubana Ana de Armas como mejor actriz y para «Argentina, 1985» como mejor película internacional.

La entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá lugar el domingo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

(Fuente: BBC en español).