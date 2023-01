Receta de martes , croquetas de atún

Las croquetas de atún caseras son uno de los entrantes más populares y fáciles de hacer. En general, las croquetas caseras acostumbran a estar compuestas por una base de bechamel e ingredientes escogidos según los gustos de los comensales. Sin embargo, también existe la posibilidad de elaborarlas sin esta salsa y hacerlas con atún en lata como en este caso. Pero antes de proceder a la explicación del paso a paso, cabe destacar que en países como Chile este sencillo entrante es conocido como fritos de atún, y en muchos otros como tortitas de atún o tortas de atún, pero se llamen de una manera o de otra, la cuestión es que están deliciosas siempre. Ahora sí, empezamos.

Si te preguntas cómo hacer tortitas de atún o croquetas, debes saber que es lo mismo, simplemente debes proporcionarle una forma u otra. Pues bien, lo primero que debes hacer para empezar a preparar es escurrir el agua del atún en lata. Cuanto más seco quede el atún más compactas serán las croquetas caseras. Para mayor precisión y comodidad, puedes utilizar un colador.Una vez escurrido, coloca el atún en un recipiente grande y resérvalo un momento. Pica finamente la cebolla, coge una sartén, pon aceite a calentar y, cuando esté caliente, sofríela hasta que esté transparente. Retírala y mézclala con el atún y el perejil. Este último ingrediente no es imprescindible pero sí dará un toque de sabor a las tortitas de atún.

Una vez terminada la mezcla, ves cogiendo porciones, haz bolitas y aplástalas para dar a las croquetas de atún forma alargada. Luego, rebózalas por el pan rallado y ya estarán listas para freír.usar aceite de girasol, pero si no dispones de él puedes utilizar de otro tipo. Deberás verter en una sartén el aceite suficiente para cubrir por completo los fritos de atún, de esta forma no será necesario darles la vuelta y se freirán de manera uniforme. Cuando el aceite esté caliente, coloca las croquetas con cuidado y retíralas cuando estén bien doradas.

