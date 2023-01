Salto ciudad termal? Con un hilo de agua !! Vecinos de Termas de Arapey denuncian grave situación

Vecinos de Termas de Arapey denuncian escasez de agua en sus viviendas desde el invierno , situación que se agudizó desde que comenzó el verano, dónde un hilo de agua sale en sus hogares, en el complejo termal. Una situación que se volvió compleja, atendiendo las altas temperaturas, atendiendo a los niños y niñas , a lo sanitario , higiene y demás con todo lo que esté problema conlleva.

La excusa es que «se rompió la bomba» , desde hace un tiempo y no tienen respuesta desde el gobierno departamental. Agregar además que el encagado de Termas no percnota en Arapey en la semana, de martes a viernes no trabaja en termas y queda acéfala las Termas,sin responsables que den la cara. Nos referimos a Bentos Pereira , encargado de Arapey . Los vecinos necesitan respuestas ya, necesitan solucionar la problemática del agua ,en los hogares de Arapey y en el Centro Termal dónde la situación es igual, lamentable situación, si después hablamos de turismo , de inversión, de Salto ciudad termal.

Desconoce el intendente está situación, desconoce la Directora de Promoción Marazzano? Solucionen gente, con temperaturas elevadas, con niños y niñas,personas mayores , sin tener una adecuada hidratación e higiene, habla de una situación sanitaria en emergencia, que necesita una respuesta para ayer, vergonzoso!