TODOS de Congreso en La Paloma

Este sábado se desarrolló en La Paloma, Rocha, un nuevo congreso del sector Todos hacia Adelante, el grupo político cuyo referente es el Presidente Luis Lacalle Pou, y que fue la base para la concreción de la unidad del Partido Nacional y de la coalición de gobierno, según dijo el presidente del Partido Nacional , Pablo Iturralde, en el discurso inaugural del evento.El congreso se inició con un video en el que se exhibieron imágenes de dirigentes del PN y de la coalición de gobierno, como forma de destacar la importancia de la unidad del partido y del fortalecimiento de la coalición de gobierno .

Es que en ese sentido también fueron varios de los dirigentes que fueron al balneario rochense, como la presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el propio presidente nacionalista Iturralde.

Raffo enfatizó en la necesidad de pensar las “nuevas acciones” y la “nueva etapa de transformaciones”, y, en ese sentido, destacó la importancia de todos los sectores del Partido Nacional y la de la coalición de gobierno.

“Si no fuera por el trabajo conjunto no se podrían materializar todas las reformas que se están impulsando y, sobre todo, no podríamos procesar la próxima etapa de transformaciones, que son muy importantes”, dijo la dirigente.

Raffo también pidió que se generen más instancias de coordinación entre los partidos de la coalición. “Eso es crucial”, apuntó, y dijo que “funcionó muy bien” en Montevideo. “Creo que puede funcionar muy bien a nivel nacional”, añadió.

En un sentido similar fue Lema, quien subrayó la importancia de “perfeccionar la gran herramienta” que es el Partido Nacional y la coalición de gobierno, y no pensar, en este momento, en nombres para las candidaturas presidenciales. “Hablar de nombres de forma aislada, sin concentrarse en el instrumento, sería un error. Tenemos que fortalecer el partido”, dijo Lema

Tanto Lema, como Raffo e Iturralde destacaron la necesidad de recorrer el territorio, hablar con dirigentes de todo el país.

“Tenemos que salir a recorrer todo el país. Tenemos que comprometernos a estar en territorio, tenemos que estar con los intendentes, con los diputados, tenemos que hacer un gran congreso del partido, con todos tenemos que hacer un gran encuentro para aggiornar el partido y para que, como dice el presidente, el gobierno no se coma el partido”, dijo Iturralde en su discurso y lo cerró citando al exministro del Interior, Jorge Larrañaga: “Voy a repetir la frase que le gustaba a Jorge, hay orden de no aflojar”(Diario El País)

De Salto estuvieron presentes el Contador Martin Burutaran, Facundo Marziotte, el Licenciado Pablo Constenla, Carlos Gelpi, Carlitos Silva, Lucia Minutti , el Contador Gabriel Silva, Diego Gómez.