Vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey a la opinión pública

CARTA AL INTENDENTE

Salto, 26 de Enero de 2023

VECINOS DE ARENITAS BLANCAS Y VILLA MAGUEY ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A la opinión pública:

Dada la inexplicable demora en la reparación del puente Costanera Sur, al aumento en Contribución Inmobiliaria de viviendas y terrenos baldíos, a la falta de ómnibus municipal y la escasa frecuencia y corto recorrido de la empresa privada que nos impusieron, al abandono en general por parte de la Intendencia Municipal de Salto de estos dos barrios entre otros temas, los vecinos reunidos en Asamblea, deciden solicitar en carácter de grave y urgente una reunión con el Intendente Dr. Andrés Lima con el fin de dialogar y buscar soluciones.

No habiendo aún recibido contestación del Sr Intendente sobre nuestro pedido de que nos reciba y dialogar, pero pudiendo verlo sin embargo en redes sociales mostrando el avance de la obra, justificando el injustificable retraso y volviendo a realizar promesas que a esta altura son tomada de pelo, los vecinos reunidos en Asamblea extraordinaria deciden:

1) No pago contado de la Contribución inmobiliaria.

2) Seguir insistiendo en la gestión comenzada en la Intendencia por parte de la Comisión vecinal sobre cambio de categoría de zona 2 a zona 4, debido a los ineficientes y escasos servicios que tienen (poco alumbrado, no saneamiento, no transporte público, no pavimento)

3)Convocar a dirigentes y referentes departamentales para que vean las condiciones de abandono y deficientes servicios que aguantamos hace años.

Para terminar, hemos escuchado en redes sociales de boca del Intendente, nuevas promesas, como pavimentar el llamado sube y baja (Catalina H de Castaños) pedido histórico de estos barrios, que hubiera sido una enorme solución si se hubiera pensado en la gente y se hubiera hecho tras el desmoronamiento del puente, pues nos hubiera evitado el desgaste, rotura, peligro etc. que sufrimos con nuestros vehículos, por mas de 9 meses, lo cual obligó a muchos inquilinos a rescindir contrato para volver a otros barrios y a algunos propietarios a mudarse por no poder superar los inconvenientes que nos ha causado transitar varias veces al día por accesos inapropiados, desvalorizando de este modo las viviendas.

El colmo se resume en que estos barrios, tal cual ya lo expresamos, pagan de Contribución Inmobiliaria lo mismo que las viviendas situadas en zona 2 que tienen todos los servicios como anteriormente expusimos.

Nunca cerramos la posibilidad de dialogar, pero a las pruebas nos remitimos y es que el Intendente no tiene tiempo para nosotros, pero sí lo vemos, por sus propias redes sociales, en otros departamentos haciendo campaña política para su futuro , cuando lo que tiene que hacer hoy es dedicarle tiempo y soluciones a quienes lo pusieron en el Gobierno Departamental, en este caso los salteños.-

VECINOS ARENITAS BLANCAS Y VILLA MAGUEY