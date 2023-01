Y se volvió!

El 2022 fue intenso, muy intenso y para quienes laburamos en Quinto Elemento desde sus diferentes plataformas fue un año de permanente denuncia sin callarnos nada.

No existe otra forma de hacer periodismo. No existe el periodista que no investiga, chequea, vuelve a chequear y sostiene con firmeza el resultado de su trabajo.

Debimos enfrentar un corporativismo manifiesto, consolidado en donde el hecho de no pertenecer a él condujo a las más espureas acciones: como las de pretender dejarnos sin trabajo. Con autores «intelectuales» pero con soldaditos de plomo a los que nadie les dio «vela en este entierro».

Este año volvimos con el mismo desafío y las mismas convicciones. No callarse pero desde la credibilidad y a pesar que por momentos pensamos que la lucha es con molinos de viento, recobraremos la esencia de una lucha que no puede claudicar jamás.

Porque no se trata únicamente de una forma de trabajar, es, en todo caso, una forma de vivir que defendemos contra viento y marea.

Por lo demás a quienes nos siguen gracias infinitas por el cariño, trataremos de cumplir sus expectativas y a quienes no comulgan nuestras formas de decir verdades que sigan participando que en la «feria de las comunicaciones» hay lugar para todos y todas.