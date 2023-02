Homicidio de Chito Bidart, hoy a las 14y30 y a puertas cerradas,comienza Juicio a los 3 imputados

Este lunes se llevará adelante el juicio penal por el homicidio en diciembre del 2018 , del empresario «Chito»Bidart en su casaquinta camino a Termas de Daymán en ruta 3 km 482

Quinto Elemento entrevistó al Magistrado que estará a cargo del proceso penal, el Dr.Paulo Aguirre Juez Penal de 4º Turno de Salto . El Dr.Aguirre nos confirmó que el juicio comenzará este lunes a la hora 14y30., horario diferente al de funcionamiento del Juzgado. Se llevará adelante en dos días , lunes y martes y según Aguirre , las jornadas irán hasta últimas horas de la noche , comienzo de la madrugada. A pesar de que se trata de audiencia oral y pública,el Juez Aguirre , decidió no hacerla pública , «por motivos de seguridad», nos expreso porque , según él hay dos ex policías imputados y eso complicaría todo .De hecho los tres implicados serán conducidos desde el sur de nuestro país .El juicio se instrumentara lunes y martes y pasado estos días,el Juez tiene 15 días para el fallo. Dónde después de eso , convocará a una conferencia de prensa,para responder lo que los medios pregunten.Dos ex policías y un civil , dos días intensos ,dónde hay una cantidad de pruebas importantes, nos decía Aguirre .El Fiscal del caso es Rodríguez Carrte