Justicia investiga muerte de un hombre de 72 años e incendio de su coche ,con el adentro en Cuevas de San Antonio

EN EL DIA DE LA FECHA A LA HORA 12:00 SE RECIBE LLAMADO DEL 911 INFORMANDO QUE EN LA ZONA DE LAS CUEVAS SAN ANTONIO ( KM 339.200 R.U) HABRIA UN VEHICULO INCENDIADO.INMEDIATAMENTE SE CONCURRE AL LUGAR EN EL MOVIL Suzuki Alto ARN 2209 CONSTANDO AL PERSONAL DE BOMBEROS APAGANDO EL INCENDIO Y MANIFESTARON QUE HABIA UNA PERSONA SIN VIDA EN EL INTERIOR DEL VEHICULO .UN TESTIGO DEL LUGAR MANIFESTÒ QUE OBSERVÒ INGRESAR AL VEHICULO CON UNA PERSONA ABORDO, AL RETIRARSE DE LA ZONA PASADO 20 MINUTOS OBSERVÒ UNA COLUMNA DE HUMO PROVENIENTE DEL LUGAR.CABE AGREGAR QUE AUN SE DESCONOCE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA.
PUESTO ESTE HECHO EN CONOCIMIENTO AL FISCAL DE 4ª TURNO DR.GALLIAZZI DISPUSO: INTERVENCION A POLICIA CIENTIFICA, FORENCE EN EL LUGAR, POSTERIOR AUTOPSIA, ACTA AL TESTIGO Y QUE SE CONTINUEN CON LAS AVERIGUACIONES.-
Este es el comunicado oficial de Prefectura de Salto.
El masculino tendría 72 años , y trabajaba en una estación de servicios local . La Justicia investiga si fue un suicidio o fueron terceros que atentaron contra su vida.
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