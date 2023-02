Si a la vida la comparáramos con una balanza, donde cada una de las acciones que realizamos o situaciones que comparamos, debemos colocarlas en uno de los platos de la balanza, al final vamos a tener un resultado, que en la mayoría de las veces será hacia un lado u otro y las menos, el equilibrio sea la consecuencia.

Esto claramente se debe a que la sociedad está caminando hacia los extremos, hacia las puntas donde el centro cada vez se distancia más. Si nos damos cuenta de esta situación debemos tomar acciones para corregirlas y comencemos a mirar hacia el centro, que es lo que nos dará el equilibrio.

Equilibrio que es necesario en muchos ordenes de nuestra vida, en lo familiar, en lo social, lo laboral y todo esto redundará en una sociedad más armónica. Quienes muchas veces tenemos la oportunidad de expresar públicamente lo que pensamos, debemos ser cautos al momento de hacerlo para no generar una brecha más grande, sino intentar cerrarla.

En la vida política hemos visto como gobiernos han optado por el camino de agrandar la brecha sin importar el resultado final, que siempre termina siendo el mismo, la división del pueblo. Hay ejemplos de gobiernos de izquierda y de derecha, pero en realidad no es nada de eso, son gobiernos populistas.

En lo personal cuando damos nuestra opinión política respecto a distintas situaciones que vivimos día a día, siempre somos bastante claros y nos hacemos responsables de lo que decimos. Pero esto, no quiere decir que optemos por el camino de dividir o desunir, también nuestra actitud siempre ha sido la de tender la mano antes que retirarla, pero tampoco vamos a permitir que otros quieran hacer lo contrario.

Para que las situaciones cambien hay que comenzar por denunciarlas y luego proponer como corregirlas. Hemos visto muchas veces, de un lado y de otro, solo se critica sin alternativa alguna, como la propuesta viene del otro lado se critica y ese no es el camino.

Hoy hacemos esta reflexión con la finalidad de comenzar a mirar hacia el centro, a poner sobre la mesa primero los problemas de la gente y no los intereses políticos o personales. Desde el día que comenzamos en la actividad política junto a Carlos Albisu nos trazamos ese camino y estamos convencidos que por ahí se debe transitar.

Hoy a casi tres años de gobierno de Luis Lacalle Pou podemos decir que ha sido un gobierno justo, que ha mirado por los intereses de la gente y que el país ha tomado otro rumbo. Quizás muchos puedan no estar de acuerdo y está bien, eso es parte de la democracia, pero lo importante es como se actúa cuando no se está de acuerdo, se debe ser responsable y constructivo y eso hasta ahora, no hemos visto por parte de la oposición.

Pero para estar de acuerdo o en contra, se deben poner las cosas en los platos de la balanza, darle a cada una de ellas el peso que corresponde y analizar muy bien antes de emitir juicio. Al final del día todo depende de la reflexión de cada uno, pero si lo hacemos a conciencia, el resultado será el más justo. La balanza siempre se puede inclinar según del lado que miremos las cosas, pero para nosotros buscar el equilibrio, es el camino más correcto.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional