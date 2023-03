A un año de la primera victoria de la coalición contra Lima y el Frente Amplio

La Ley de Urgente Consideración Nº 19.889 se aprobó por el Parlamento el 8 de Julio del año 2021 y el 27 de marzo del 2022 los uruguayos la reafirmaron como herramienta de cambio.

Una ley que recibió el respaldo de todos los partidos políticos del oficialismo y la oposición en la inmensa mayoría de artículos, contando con aportes de los diferentes actores sociales, políticos y parlamentarios.

Los mismos que mejoraron y aprobaron la LUC, la llevaron a referéndum ¡pidiendo derogar artículos que ellos mismos habían votado! Como es el caso de los combustibles. Llevaron al gobierno nacional a una elección, en medio de la pandemia de coronavirus y con apenas dos años en el gobierno. Los uruguayos votaron y refrendaron una herramienta necesaria para los cambios que el Uruguay estaba necesitando.

Los uruguayos votaron por mantener la regla fiscal, esa que pedían eliminar desde las desprolijas filas frenteamplistas. Hoy esa regla nos permite tener las cuentas ordenadas, con los beneficios que eso implica como ya son las rebajas de IRPF y IASS. Después de 15 años donde solo se creaban y aumentaban impuestos, en el Uruguay con la coalición y la LUC, comenzaron a bajar.

Los uruguayos votaron por mantener el régimen de adopciones, ese al cual se oponían sin argumentos y que permitió a cientos de niños tener una familia. Pasamos de una burocracia lenta y que desanimaba a tantas familias, a tener cifras récords en adopciones en el INAU.

El Frente Amplio fracasó en la gestión de la seguridad pública. Durante 15 años los delitos aumentaron. La coalición llegó para frenar esa escalada de violencia y comenzaron a descender las cifras, donde hoy tenemos un país mucho mejor que el que nos dejaron, con menos homicidios, menos hurtos, menos rapiñas y menos abigeato.

Así podríamos seguir enumerando herramientas que el Frente Amplio primero votó y después propuso derogar, pero donde la ciudadanía habló fuerte y claro al manifestarse por el NO a la derogación, permitiendo que la LUC no solo siga vigente, sino que se reafirme como esa oportunidad de lograr los cambios para un mejor Uruguay.

La coalición triunfó en todo el país y ganó en Salto. A donde día tras días el Intendente Lima y su equipo salieron a mentirle a la gente, con sus mentiras y su aparato desplegado desde la Intendencia para la militancia, así y todo, no pudieron evitar su derrota. El 27 de marzo de 2022 el mapa en Salto comenzó a cambiar de color, con la coalición departamental que lideran Germán Coutinho y Carlos Albisu. Esa coalición aún tiene mucho por afinar, para mejorar los relacionamientos e involucrar a todos los actores, pero es la herramienta para la próxima elección que ya se probó, funcionó y vamos camino hacia nuevas victorias.

Hace un año la coalición le ganó a Andrés Lima y al Frente Amplio. Fuimos por el cambio nacional y lo defendimos con la LUC. Ahora vamos por el cambio departamental que lo vamos a lograr el segundo domingo de mayo de 2025, cuando esta coalición vuelva a vencer por el bien de todos los salteños.

𝘿𝙧.𝙀𝙣𝙯𝙤 𝙋𝙖𝙞𝙦𝙪𝙚

𝙑𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙎𝙖𝙡𝙩𝙤