Andrés Lima: el que cobra 1/2 millón de pesos mensuales y no está nunca en Salto

Andres Lima no se verá beneficiado por la rebaja del IRPF, es un privilegiado, uno de esos que no cumplen horario ni la función a la que fue llamado a desempeñar. Es el Intendente de todos los salteños, salteños que pagamos los tributos que fija la Intendencia siempre por encima de la inflación, los que pagamos la zona azul y las multas; todo eso y bastante más para que cada mes en su cuenta bancaria le depositen medio millón de pesos más.

Solo el sueldo del Intendente vale más que las “ayudas” que han dado a las “ollas solidarias” o comités políticos.

Ese mismo Intendente que te hace 15 anuncios por semana pero solo te corta una cinta en 8 años, y es para inaugurar un puente de madera en la costanera norte, porque en la costanera sur siguen esperando el puente que les permita llegar a sus casas. Estos últimos no tuvieron la suerte que tuvo la cuñada de Andrés, con la rapidez que hizo puente en la Intendencia y consiguió trabajo.

Más de $500.000 es el sueldo de ser Intendente de Salto. De seguro que le alcanza para la campaña que está haciendo al Senado para seguir tirando, porque mientras en Salto no te tapan un pozo, te ingresan municipales todo el tiempo por apoyo político jugando con la necesidad de la gente, regalan Destacamentos para que pongan 24 horas sin aportar y competir deslealmente con los de los Barrios, no te levantan una vivienda, y me sigo quedando corto.

¿Que rostro hay que tener para criticar al gobierno nacional? Habla hasta del Mides y es el único que está ayudando a los salteños que hoy lo están necesitando. Que lejos quedamos de cuando la zona azul se donaba a causas justas y no como hoy que se recauda para la estructura política.

Cuando vayas a pagar la contribución y la patente, cuando estés esperando que te cambien la lámpara del alumbrado público que te cobran igual o cuando estés en el taller con el vehículo por el pozo que agarraste, paciencia. Andres Lima necesita que sigas pagando para cobrar más de 170 mil dólares al año. Y de seguro si vas a la Intendencia no lo encuentres, hoy estuvo en Montevideo, ayer en Rivera, antes de ayer en Canelones y mañana seguramente nuevos rumbos buscando votos y no soluciones, para los salteños que las están necesitando.

Dr.Enzo Paique (Vamos Salto)