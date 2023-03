Fiscalía investigará de oficio la acusación contra Penadés por abuso sexual

La Fiscalía investigará de oficio la acusación de la militante Romina Celeste contra el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por abuso sexual, informó la institución en la tarde de este miércoles, en un comunicado.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, envió un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos de la denuncia que Celeste hizo en las últimas horas a través de las redes sociales. El material fue enviado por Gómez a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía, la dirección encargada de derivar los casos a los fiscales.

La Fiscalía encargada de investigar el caso, lo hará para establecer si hubo retribución a menores para realizar actos sexuales, un delito previsto en la Constitución uruguaya.

Penadés hizo una declaración pública en la mañana de este miércoles, en la que se puso a disposición de la Justicia. Negó «rotundamente» las acusaciones de abuso sexual y pedofilia y anunció acciones legales contra quienes lo señalan de cometer esos delitos.

En su defensa, Penadés dijo ante la prensa: “Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni nunca he relegado de la misma, por el contrario, pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo”.