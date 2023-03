Horror: Asesinaron dos hermanas mujeres sexagenarias en Bella Unión

Dos mujeres sexagenarias fueron asesinadas en la casa de una de ellas en Avda Artigas y San José, pleno centro de la ciudad de Bella Unión.

Los cuerpos de las hermanas Ana y Carmen Burgardt de 67 y 68 años, fueron hallados esta tarde en la vivienda de una de ellas tiradas en un pasillo de la casa . Por la abundante sangre en el lugar, la principal hipótesis apunta a que fueron muertas con heridas de arma blanca.

El hallazgo de los cuerpos , lo realizó un hermano de ambas, que debía llevar a una de ellas al médico y al no ubicarlas vía telefónica, fue hasta la casa a las 15 horas de hoy viernes, encontrándose con la dantesca escena.

Una de las habitaciones presentaba gran desorden, pero aún no se puede establecer si faltó algo

Se cree que el doble homicidio ocurrió entre la 1 y 3 de la madrugada.

Hay una persona , que vende chorizos en un medio tanque en la cuadra, que está prestando declaraciones en su calidad de comerciante de la zona.

Aún no hay detenidos ni sospechosos.

Trabajan en el lugar , policía técnica, científica y Fiscalia de Bella Unión.

Foto: Bella Unión Portal.