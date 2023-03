Lima entregó otro destacamento policial para un 24, Jefatura dijo que «no lo quería»

Otro destacamento que se va y en este caso para una militante de sus listas ,limistas.Hija de un funcionario de Termas de Arapey. Con una resolución de febrero el intendente entrega a una militante , el Destacamento policial de calle Camino del Éxodo y Nicanor Amaro para un 24 horas. Por el mismo,la persona deberá pagar a intendencia 1UR.

El expediente dice además que se consultó con Jefatura de policía de Salto,si lo iba a utilizar y le respondieron que no.

Otro espacio público que se va a cuenta del clientelismo político del intendente, pasó hace unos días en otro barrio , con otro destacamento en Diagonal Arralde, pasó en Plaza 33 donde está la parada de taxi ,para el hijo de una ex dirigente colorada ,ahora limista y paso también en el local de ex parada de taxi en plaza de Deportes , a un dirigente limista ,ex edil de la Junta Departamental.

Tremenda tarea de ediles y edilas de la oposición,cuando regresen a la Junta….

Ya regresaron?