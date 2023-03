‘Todo a la vez en todas partes’: Oscar a Mejor Película 2023

Everything Everywhere All at Once’ arrasó en los Oscar. La película dirigida por Dainel Kwan y Daniel Scheinert se llevó siete estatuillas esta noche, con Michelle Yeoh, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, ganando en sus respectivas categorías.

En general, no hubo grandes sorpresas, ni en la ceremonia ni en las categorías, además de unas cuantas referencias al incidente del año pasado entre Will Smith y Chris Rock. Además de ‘Everything Everywhere All at Once’,Brendan Fraser se llevó los Oscar con un emotivo discurso tras ganar en la categoría de Mejor actor, derrotando a uno de los favoritos, Austin Butler.