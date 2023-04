21 de abril: el día mundial de la concientización sobre la Leucemia Mieloide

Un cáncer con nuevos avances diagnósticos y terapéuticos

Leucemia Mieloide Aguda: el diagnóstico temprano y un rápido acceso al

tratamiento son clave para el abordaje de la enfermedad.

La Leucemia Mieloide Aguda es un tipo de cáncer poco frecuente, que afecta la médula

ósea, el órgano encargado de producir la sangre. Este tipo de leucemia es más

frecuente en el adulto mayor de 65 años. Es importante reconocer los síntomas

tempranamente, buscar atención médica inmediata y comenzar el tratamiento lo

antes posible.

El 21 de abril se conmemora el día mundial de la concientización sobre la Leucemia Mieloide

Aguda (LMA), la más frecuente en adultos1,2,. La fecha fue establecida con el objetivo de

visibilizar la enfermedad y destacar la importancia de un diagnóstico precoz y del rápido acceso

al tratamiento que el médico indique.

La presidenta de la Sociedad de Hematología del Uruguay, Dra. Virginia Costa, sostuvo que, “si

bien la Leucemia Mieloblástica Aguda no es prevenible, se debe prestar especial atención a

potenciales síntomas y acudir al médico lo antes posible ya que esto puede ayudar a acelerar el

diagnóstico”.

La leucemia es una enfermedad oncohematológica que se puede detectar de forma rápida con

un hemograma, donde se observan niveles elevados de glóbulos blancos. Aunque es grave,

gracias a la investigación activa se han incorporado nuevos estudios diagnósticos y nuevas

terapias que abren más posibilidades para los pacientes.

La mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad es mayor de 65 años, aunque

también existen formas que se presentan en edades pediátricas y en adultos jóvenes. La

leucemia afecta a las células encargadas de producir los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas,

lo que ocasiona una alteración y un crecimiento incontrolado de células leucémicas en la médula

ósea.

Síntomas y diagnóstico

Aunque la ciencia ha avanzado mucho en la investigación de la leucemia mieloide aguda, todavía

se desconoce su causa exacta. Sin embargo, se han identificado algunos factores que pueden

aumentar las posibilidades de desarrollar esta enfermedad, como la exposición a altas dosis de

radiación y/o quimioterapia en tratamientos anteriores.

La leucemia mieloide aguda tiene una evolución rápida y el tiempo entre la aparición de los

primeros síntomas y el diagnóstico suele ser muy corto. Los síntomas generales incluyen fatiga,

debilidad, mareos, palidez, petequias, sangrado por las encías, la nariz u otros sitios, fiebre e

infección.

“El diagnóstico se realiza a través del estudio de la sangre y la médula ósea. Esto incluye un

hemograma y estudios citológicos que permiten observar las células leucémicas al microscopio.

A su vez, se han incorporado los estudios moleculares (genómicos) que permiten identificar

subtipos de la enfermedad con diferentes pronósticos y que abren la posibilidad de nuevos

tratamientos. De esta manera, se puede obtener información más precisa sobre la enfermedad

y adaptar el tratamiento de manera más personalizada”, agregó Costa.

Tratamientos disponibles

Existen cuatro tipos de tratamientos estándar para la leucemia mieloide aguda: soporte con

transfusiones, quimioterapia, trasplante de médula ósea y terapias dirigidas. El tratamiento

adecuado para cada paciente dependerá del subtipo de la enfermedad, la edad, el estado

general del paciente y la respuesta al tratamiento inicial.

“En la actualidad se está avanzando en el desarrollo de nuevos tratamientos y hoy hay muchos

fármacos innovadores que no son quimioterapia. La medicina de precisión se está convirtiendo

en una herramienta importante para adaptar los tratamientos de la leucemia al perfil molecular

de cada paciente. Este enfoque personalizado ha llevado a la necesidad de estudiar múltiples

genes a la vez, lo que se está llevando a cabo en muchos centros médicos de referencia a nivel

mundial y también en Uruguay», señaló Costa.

En el caso de pacientes jóvenes o de aquellos que toleran bien la quimioterapia, se busca lograr

la remisión completa y prevenir la recaída. Mientras que en pacientes de mayor edad o con otras

afecciones de base que no permiten tratamientos intensivos, con las nuevas terapias dirigidas

hoy es posible mejorar los síntomas, la calidad de vida y prolongar la supervivencia.

En Uruguay, los prestadores de salud disponen de la mayoría de los agentes quimioterapéuticos

convencionales, y los tratamientos para los pacientes que no son candidatos a quimioterapia

están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos.