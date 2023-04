Diputado denunció penalmente una cuenta de Twitter frenteamplista,por falsificación ideológica

El abogado Sebastián Sanguinetti presentó una denuncia penal contra una cuenta de Twitter supuestamente afín al Frente Amplio de San José por un eventual delito de falsificación ideológica. La denuncia del legislador, elaborada por el abogado del estudio Bustamante, Ronald Vázquez, expresó que la cuenta de Twitter «Del dicho al hecho» ( @Deldichoalhech5 ) solicita pedidos de acceso a la administración pública mediante una “identidad robada”. Luego de obtener el material, “la red social @Deldichoalhecho la utiliza para realizar ataques políticos a las autoridades gubernamentales”, afirmó uno de los escritos presentados por Sanguinetti en la Policía.

“Es de resaltar que tal proceder es utilizado en forma constante para obrar de forma fraudulenta, por parte de operadores informáticos que buscan beneficiarse del anonimato que brindan las redes sociales operando libremente en beneficio propio y sin reparar los daños que puedan causar a terceros (víctimas o a la propia sociedad)”, expresó el documento.

Sostuvo que “es claro que el operador de la cuenta de la red social Twitter (@Deldichoalhecho) y de la cuenta de correo electrónico deldichoalhecho2022-@gmail.com, declaró falsamente haciéndose pasar por O.A.M.E. para tener acceso a la información pública y luego utilizar la información recibida (del Poder Ejecutivo) manipulándola de acuerdo a sus intereses”, agregó la denuncia del legislador.En otro escrito presentado en la Policía, Sanguinetti señaló que logró ubicar a O.A.M.E. para aclararle que algunas de las informaciones que había publicado en la cuenta eran falsas. “En la conversación, O.A.M.E. manifestó que él no maneja esa cuenta y que tampoco hizo esos pedidos de acceso a la información pública. Me dijo que desconocía lo que es una red social y agregó que no llegó a terminar la escuela. Por eso no entendía de estos temas”, agregó la denuncia.

El legislador dijo que preguntó a O.A.M.E. si había dado sus datos personales a alguien. “El hombre respondió que no. Y agregó que los únicos que tienen sus datos es el Frente Amplio de San José, ya que hace muchos años militó en sus filas”, agregó.

Los pedidos de acceso realizados por la cuenta de Twitter denunciada refieren a los viajes en helicóptero del presidente Luis Lacalle Pou, a la realización de auditorías internas en Presidencia y al costo de una encuesta para medir la imagen del Ministerio de Trabajo, entre otros temas.(El País)