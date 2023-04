Edil Marziotte le respondió a intendente de Salto:»La ciudad se cae Lima ,trabaje»!

Ante manifestaciones del intendente de Salto , el Edil Facundo Marziotte de «Creer»Partido Nacional,dijo lo siguiente:»El Intendente de Salto nuevamente subestima a la gente y NO se hace cargo. Seguramente debe haber hecho este Tweet desde algún barrio de Treinta y Tres o de Canelones.

No ejerce su rol, no fomenta inversiones, no está nunca en Salto, la ciudad se cae, y el desempleo crece.

No me crean, solo miren los números de Paysandú (por similitud) y recorran la vecina ciudad, y este Tweet se contesta solo.

¡HAGA LO QUE DELGADO Y EL GOBIERNO NACIONAL HACEN, TRABAJAR INTENDENTE!»