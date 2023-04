Ex Coordinador de Jefatura de Policía de Artigas y un efectivo policial fueron imputados por abuso de funciones, homicidio y lesiones graves

Pasada la medianoche del viernes, finalizó la audiencia de formalización en la que se imputó por homicidio y lesiones graves a titulo de dolo eventual a un efectivo policial , por la muerte de Jonathan Silveira en setiembre de 2020 y por reiterados delitos de abuso de funciones al ex coordinador de Jefatura en aquel momento, hoy en retiro, por todo lo sucedido luego del homicidio, que en primera instancia fue tratado como un despiste de la motocicleta en la que viajaban Silveira e Ivan Leites, ambas víctimas, que volvían a la ciudad con carne ovina producto de abigeato. Según fiscalia y la defensa de las víctimas , de las evidencias surge que el ex coordinador trató de ocultar el disparo de arma de fuego, haciéndolo pasar por un despiste y realizó otros actos, como la violación al sistema guardián para provecho propio.

Como medidas cautelares limitativas se impuso para ambos imputados, la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin comunicar al tribunal y no ausentarse del país sin previo aviso .Estas medidas permanecerán vigentes por el plazo de 90 días.

Ademas se dispuso el cese de detención del ex coordinador.

Javier Lopez Portillo. Juez de Garantía.

Fuente Artigas Ahora