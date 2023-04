Lo hicieron otra vez: A falta de gestión,buen cartel inaugurado…

Leímos dos veces y no dábamos crédito a la «noticia» del cartel de Termas de Arapey y esa es la verdad pero en este «universo limista», lo anormal es natural y la inoperancia y la falta de gestión, es lo que prima , por ausencia de recursos de una intendencia en rojo o fundida, no es novedad el vacío de contenido orgánico , donde el programa de la fuerza política Frente Amplio lo hicieron chicle…por ser suaves.

En Termas de Arapey son repetidas las quejas de los visitantes,de la gente en general, de los baños en mal estado, las calles destruidas, el hotel municipal cerrado, la penumbra en la iluminación, el agua y la bomba que no genera agua para todo el parque termal.

Decir Chiriff, que un cartel con el nombre del espacio termal ,es «planificación estratégica»,es no tener vergüenza,es pensar que los salteños y salteñas, somos tontos. No pueden inaugurar un cartel en la mitad de la semana de turismo, como único hecho destacado para generar una visibilidad que no tienen, por acciones de gestión. Lamentable una vez más , sin rumbo y en una dirección de Marazzano(era la diferencia), en un gobierno limista.