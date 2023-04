Prendió fuego la moto antes que entregarla

A la hora 08:15’ personal P.A.D.O concurre a Avda. Patulé esquina calle Washington Beltrán, por un desorden en vía publica y una femenina portando arma blanca. Una vez en el lugar avistan a un masculino y a una femenina, ambos mayores de edad circulando a pie, los que identificado carecen requisitoria, se les paso revista y no fue hallada arma alguna, se les permitió retirar, junto a ellos circulaba un masculino mayor de edad con una moto, el que al notar la presencia policial intenta arrancar la moto, no logrando encenderla, este en estado de ebriedad y sin documentación para conducir. Se solicito personal del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia de Salto, a fin de que la moto sea incautada por estos, en momento que personal Policial se encontraba esperando, el masculino se agacha para revisar una parte de la moto que se encontraba dañada, desconectando un caño de nafta prendiendo fuego la misma, por lo que inmediatamente se lo retira para que este no sufra quemadura y se lo detiene, por el lugar pasaba un camión cisterna de la Intendencia quienes sofocan el fuego. Puesto el hecho en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “el masculino permanezca en calidad de conducido hasta recuperar su estado, acta por el art. 61 C.P.P, la moto sea incautada por el Cuerpo Inspectivo, dar tramite al Juzgado de falta y sea emplazado sin fecha”. Se trabaja.-