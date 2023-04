Situación actual del HLB y su vector Diaphorina citri: acciones y perspectivas en Uruguay 

El HLB es actualmente la enfermedad más destructiva de los cítricos a nivel mundial. Dialogaremos sobre la situación global y nacional de la enfermedad y su vector, las acciones que se están implementando en Uruguay para mitigar su impacto y las tecnologías disponibles y en desarrollo para abordar esta problemática. Participan en esta jornada: el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Unión de Productores y exportadores frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY). La actividad se realizará los días 20 y 21 de abril en Salto (Uruguay), en Sala de conferencias de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Programa Jueves 20 de abril Lugar: Sala de reuniones Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). 8:00 h Bienvenida. MGAP-INIA-INASE-UPEFRUY (15’) Módulo 1 – Situación actual de la enfermedad y su vector a nivel mundial y regional. 8:10 h Introducción al Módulo. Ing. Agr. MSc. José Buenahora (INIA) 8:15 h Distribución de HLB y sus vectores en el mundo. Ing. Agr. MSc. Elena Pérez (INIA) 8:35 h Situación actual de la enfermedad en Brasil. Dr. Doris Nava (EMBPRAPA) 8:55 h Situación actual de la enfermedad en Argentina. (disertante a confirmar SENASA)9:15 h Situación actual de la enfermedad en Uruguay. Ing. Agr. Cristian Inzaurralde (MGAP) 9:35 – 10:00 h Preguntas 10:00 h CORTE Módulo 2 – Acciones interinstitucionales en Uruguay que contribuyen a disminuir el impacto de la enfermedad. 10:30 h Introducción al Módulo. Dr. Fernando Rivas (INIA) 10:40 h Programa de Prevención de introducción y dispersión del HLB de los cítricos. Ing. Agr. Cristian Inzaurralde (MGAP) 11:00 h Programa Nacional de Saneamiento de Citrus. Dr. Fernando Rivas (INIA) 11:20 h Certificación del material vegetal y regulación de viveros en Uruguay. Ing. Agr. Gabriel Fontán (INASE) 11:40 h Producción y liberación de Tamarixia radiata: control biológico del vector del HLB en Uruguay. Ing. Agr. MSc. José Buenahora (INIA) 12:00 h Preguntas 12:30 h Traslado a Estación Experimental INIA Salto Grande. 13.00 h ALMUERZO Recorrida de campo14:00 h Recorrida por las instalaciones del Programa Nacional de Saneamiento de Cítricos y Centro de cría de Tamarixia radiata (INIA SG). 14:30 h Salida a empresa Noridel S.A. Zanja Honda, Salto. 15:30 h Producción de cítricos bajo malla. Avances de la investigación en Uruguay. Ing. Agr. Gastón Di Lorenzi (Noridel S.A.) 16:30 h Técnicas de monitoreo de Diaphorina citri y liberación de Tamarixia radiata. Ing. Agr. MSc. José Buenahora (INIA) 17:00 h Finaliza la actividad. Viernes 21 de abril Lugar: Sala de reuniones Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM)

Módulo 3 – Líneas de investigación más promisorias a nivel mundial para el control de la enfermedad y tecnologías de manejo disponibles.8:30 h Introducción al Módulo. Ing Agr. MSc. Elena Pérez. (INIA) 8:40 h Huanglongbing management in the United States – Perspectives from Florida, Texas and California. Authors: Megan M. Dewdney, David Laughlin, and Neil McRoberts. Dra. Megan Dewdney UF/IFAS (USA)* * Esta charla es en inglés con traducción al español. 10:00 h Preguntas 10:20 h Corte 10:40 h Estrategias de manejo e investigación del HLB en Río Grande do Sur. Dr. Doris Nava. (EMBRAPA) 11:10 h Manejo integrado de Diaphorina citri en Uruguay: el desafío del control del vector en el contexto de una citricultura de exportación de fruta fresca. Ing. Agr. MSc. José Buenahora (INIA) 11:50 h Mesa redonda. Intercambio y preguntas. 12:20 h Cierre