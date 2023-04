Trabajadores y trabajadoras rurales, Feliz día!!

Este día establecido por la Ley n.º 19.000 de 2012 indica que el 30 de abril de cada año, se declara como el «Día del Trabajador Rural», considerándose feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad.engranaje que hace posible la producción agropecuaria.

Los tiempos han cambiado y la tecnología se ha incorporado en la producción agropecuaria, por lo que el constante cambio necesita mano de obra más calificada. No obstante, no podemos olvidar el valor y la importancia del trabajo rural tradicional, el cual requiere de una condición especial de amor al campo y una dedicación que solo puede brindar el trabajador rural.

Por lo tanto es necesario que cada uno gane lo que se merece y que todos valoremos el trabajo rural.

Este 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora Rural, recordemos el valor y la importancia del trabajo en la producción agropecuaria, y a seguir mejorando las condiciones y las capacidades de los trabajadores y trabajadoras rurales en Uruguay.