Ale Sanz «Vamos por el día de mañana,el sol está de camino»( reconoció su depresión y angustia)

Sábado 27 de Mayo de 2023

Por más fama, éxito y dinero que tenga Alejandro Sanz (54), el autor de Corazón partido admitió en un dramático posteo que atraviesa uno de los peores momentos personales de su vida.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», ironizó el cantante español en Twitter.https://d-6852652952587655012.ampproject.net/2305051745001/frame.html

Luego, reconoció su lucha: «Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente«, confesó Sanz, en un

Al final, Alejandro Sanz se dirigió a quienes también pueden estar atravesando una crisis emocional: «Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual«

Dos días después,hace minutos volvió a postear ,reconociendo su estado de salud,su tratamiento,el abordaje de la tristeza y cansancio que lo embarga, depresión,salud mental.

Desde aquí compartimos este ejemplo mundial para darnos cuenta entre todos lo importante que es la salud mental,la integralidad en salud y lo importante que es la seriedad del tema . No da especuular , menos captar votos con este tema tan sensible.