«El Uruguay atraviesa el peor déficit hídrico desde que se toman registros»,dijo el Secretario Álvaro Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, acompañado por los ministros de Salud Pública, Ambiente y Desarrollo Social, brindó una conferencia para anunciar medidas por la crisis del agua.

El gobierno va a estar monitoreando el precio del agua embotellada», aseguró Delgado. «Sabemos que se pueden haber dado situaciones que no se ajustan a la realidad, saben que la demanda es absolutamente incremental, y no solo va a estar monitoreando el tema de los precios sino que además está instrumentando y dejando operativa la posible importación de agua si fuera necesario», agregó sobre este punto.

En la reunión mantenida este martes, se coordinó un convenio de OSE y el Congreso de Intendentes para facilitar reparaciones de pérdidas de agua. «En algunos casos son importantes, llega en algunos departamentos al 50% y a veces no dan a basto con la agilidad. Rápidamente lo que vamos a involucrar a Intendencias y OSE para que tengan una rápida reparación y poder disponer de esa agua que hoy se pierde», dijo Delgado.

Entre las medidas, el secretario recordó que la semana que viene se construirá una represa para asegurar la estabilidad de la reserva de Paso Severino.

El secretario de Presidencia también se refirió a que están analizando «aspectos tarifarios» asociados al consumo responsable, como «estímulos para la gente que contribuye a tratar de consumir responsablemente el agua de OSE que hoy se suministra a la población de la zona metropolitana».

También confirmó que se hará la compra de una planta de remoción de sales y que estaría operativa a partir de la próxima semana y utilizar la planta de Punta del Tigre de ósmosis inversa de UTE, que también es desalinizadora. Ambas estarán a disposición para distribución de agua. Además, se habilitó una planta embolsadora de OSE para sachet de agua, que se suministrará de zonas potabilizadoras como Kiyú o Balneario Argentino, entre otras.

Delgado sostuvo que se asegura «agua de calidad óptima» a residenciales y hogares de la tercera edad, a hospitales, escuelas y para beneficiarios de plan equidad.

«La campaña del bien público, la responsabilidad de la gente, ya ha contribuido a un ahorro de un 10% al consumo de agua, y nosotros necesitamos más, que la gente realmente lo use para lo que necesite al agua. Estamos hoy suministrando un agua que tiene un poco más de niveles de socio y de cloruros autorizados por el Ministerio de Salud Pública, que la hacen apta para el consumo humano, pero que además permite higienizarse, cocinar, y tener saneamiento», dijo Delgado para apelar al uso responsable del agua. Además de pedir a la población «no sobrestockearse» para que haya agua para todos los que quieran comprar.

En la línea del consumo, Delgado respondió sobre sectores productivos que demandan agua y afirmó que son «tan responsables como cualquiera de la población». Además, afirmó que se insta a que empresas que son grandes demandantes de agua «utilicen pozos o puedan hacer pozos para el agua que necesitan para los procesos industriales. Estamos en ese proceso para sacar del sistema esa demanda que a veces es intensiva en el consumo de agua».

«El Uruguay está pasando el peor déficit hídrico desde que se empezaron a tomar registros», dijo Delgado y señaló que hace un año y medio trabaja en «soluciones de fondo a problemas que no son nuevos pero que no habían tenido solución», remarcando el proyecto Arazatí como «una obra necesaria» para «asegurar el suministro y que este tipo de situaciones no pasen más». El 6 de junio se abren los sobres de licitación.