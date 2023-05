Engañapichanga

Luego de meses de estudio, el gobierno anunció medidas para atender la situación generada en el litoral a partir de la diferencia de precios existente con la República Argentina.

Todos sabemos cuan grave es la situación. En Salto, la foto muestra que según datos de INE y en plena zafra de citrus, existe un 15% de desocupación y 31% de informalidad en el trabajo. Además de eso, se dice que 2000 salteños se mudaron a Concordia.

Las medidas, según lo publicado en la web de Presidencia se centran en: la ampliación de la Ley 20.104 (Ley de Frontera) que establece una serie de exoneraciones de pagos de impuestos y aportes patronales al BPS para algunos comercios; el pedido a OSE y UTE que estudien la exoneración de los cargos fijos a los comprendidos en la Ley de Frontera; el aumento del descuento del IMESI a las naftas para llegar al 40%; la incorporación de las farmacias en los beneficios de compras a través de una tarjeta del BROU los martes y jueves; y “estímulo al empleo”.

El comunicado de Presidencia de la República, incluye un cuadro comparativo del precio de los combustibles. Originalmente contenía información sobre el precio de combustible en Argentina comparado con respecto al uruguayo en la cotización del dólar oficial y también del dólar “blue”. Luego se eliminó esta última y hoy figura solamente la comparación con el oficial.

Esta cotización aunque da una cierta paridad en los precios es ficticia. Nadie cambia con la cotización oficial, el comercio real de todas las mercaderías se hace con el cambio en la cotización informal. Al cierre de ayer, el oficial cotizaba a la venta a $238 por dólar y en el mercado informal a $475, más del doble.

Con ese dibujo, para Presidencia, la nafta en Argentina estaría a US$1,10 y a US$1,14 en el litoral uruguayo, pero en realidad, las mismas cuesten la mitad, 22 Pesos Uruguayos por litro.

Hace unos días, se recogía en un medio argentino declaraciones del Presidente del Centro de Comercio de Concordia, que aseguraba que “Vemos que sobre todo viene gente de menores recursos a tratar de estirar un poco su presupuesto… vienen a comprar comida”.

Lo que traducido es a tratar de llegar a fin de mes, para compensar la caída de ingresos consecuencia de la baja de salarios y jubilaciones y aumento de la desocupación.

Si bien en esta dramática situación cualquier monedita sirve y es bienvenida, parecería que estas medidas son insuficientes o no van en la dirección necesaria.

La llamada Ley de Frontera y por las acciones planteadas como estímulo al empleo, puede ayudar a la regularización de ese tercio de empresas que estaban en la informalidad.

Pero, si los comerciantes no venden sus mercaderías, los industriales no colocan su producción, los talleristas no venden sus servicios, los gastronómicos no logran sentar clientes en las mesas, los hoteleros no llenan las habitaciones, por más que no tengan que pagar nada, lamentablemente terminarán cerrando.

Esto significa una sociedad sin empresas y muchísimas personas sin trabajo en una situación que va a costar mucho revertir, incluso por mezquinar en soluciones se va a perder muchísimo más por recaudación impositiva.

Esto se suma a la inexistencia de inversiones desde el Gobierno en la región. El mismo que tampoco abre la cancha para acordar políticas de Estado a largo plazo vinculadas a las fronteras.

El problema de fondo sigue siendo que la caída de los ingresos sumada a la diferencia de los precios, prácticamente obligan a una cantidad de vecinos a proveerse en Argentina para sobrepasar la situación y eso afecta a toda la sociedad y con estas medidas no se ataca el fondo del problema ni tampoco se mitiga la situación.

Lamentablemente al final, como se dice coloquialmente, las medidas no son más que un engañapichanga.

Arq. Rogelio Texeira

Director de obras I. de Salto (2005-2010); Delegado uruguayo ante CARU (2015-2020)