Los Mártires de Chicago (3 Periodistas,2 tipógrafos,2 obreros,1 vendedor)

Este primero de Mayo se conmemora un aniversario más del paro de obreros en Chicago que derivó a la Revuelta de Haymarket, o masacre de Haymarket, del 4 de mayo de 1886 en Estados Unidos .

La revuelta de Haymarket fue uno de los movimiento obreros más importantes en Estados Unidos. Este evento se dio en Chicago el 4 de mayo de 1886 y surgió debido a la influencia de los inmigrantes europeos; quienes llegaron a la Unión Americana con ideas socialistas.

Los primeros en levantarse fueron los constructores de edificios, quienes exigían una mejora en las condiciones laborales. El levantamiento desató una serie de huelgas de obreros que cambiaría la historia de las y los trabajadores de todo el mundo.

Los ‘Mártires de Chicago’ fueron los sindicalistas organizadores de dichas huelgas. Estos fueron ejecutados en la Unión Americana cuando luchaban por obtener mejoras laborales.

Su principal demanda, era la lucha por la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, el incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y los derechos de la mujer, así como la prohibición del trabajo realizado por niños.

Los obreros comenzaron una manifestación de forma pacífica, pero estos fueron ignorados, lo que provocó un paro general por parte de los mismos; más tarde, fueron despedidos. Como consecuencia, estos comenzaron un mitin, lo que dejó varios muertos y heridos.

Para el 1 de mayo, otros 30.000 obreros se unieron al paro y la ciudad quedó paralizada y, para el 4 de Mayo, el movimiento llegó a su punto máximo. Durante una de las manifestaciones en Haymarket Square, un ciudadano lanzó una bomba a los oficiales de policía que intentaban disolver el acto, lo que desembocó un juicio hacia los sindicalistas (los ‘Mártires de Chicago’).

A través de este juicio, cinco de ellos fueron condenados a muerte, sin embargo, uno se suicidó antes de ser ejecutado; mientras que los otros tres fueron recluidos. Los mártires de Chicago fueron Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel.

Posteriormente, la Central Obrera convocó a una reunión, en donde se buscaba actuar con resolución y convicción por las justas reivindicaciones. Todo lo anterior, dio origen al Día internacional de los trabajadores.

bombas y carpinteros

“Me acusáis de despreciar la ley y el orden, ¿Y qué significa la ley y el orden? Sus representante son los policías y entre éstos hay muchos ladrones (…) Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire”.

Michael Schawab: alemán, tipógrafo

“Si nosotros calláramos hablarían hasta las piedras. Todos los días se comenten asesinatos, niños son sacrificados inhumanamente, las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombre mueren lentamente, consumidos por su rudas faenas y no he visto jamás que las leyes castiguen los crímenes”.

August Spies: director del diario socialista Arbeiter-Zeitung

“Se me acusa de complicidad en un asesinato, se me condena a pesar de que el Ministerio Público no ha representado prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba, ni siquiera de que en tal asunto haya tenido yo la menor intervención”.

Oscar Neebe: vendedor de levaduras que desde joven trabajó a favor de los desheredados

“Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no sabía. Yo ignoraba que pudiera estar convicto de un crimen por conocer a Spies, Fielden y Parsons”.