Mentira: Directores del Gobierno Limista desmienten al intendente, no existe clínica de Prevención de Suicidio

Continuando con la investigación de 𝙌𝙪𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙀𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 por declaraciones del intendente de Salto Lima ,sobre la instalación desde intendencia de Salto,de una clínica para prevención de suicidios. Inmediatamente de conocida la información, con toda esa información ,tratar de conocer detalles fue un desafío.Fue así que conversamos ,aún sabiendo de la inexistencia de la clínica que hablaba Lima , con la Dirección de Desarrollo Social, la Secretaria de Regino López ,funcionaria María Morelle ,quien nos manifestó que no existe tal clínica , que no tienen conocimiento de ello. Hablamos con la Clínica Municipal,donde se nos manifestó que no existe tal clínica anunciada por el intendente,que si hay una acompañante terapéutica para adicciones y «atiende»funcionarios y gente normal»…

En la dirección de Gestión Administrativa Spinelli ,ex miembro del sindicato policial ,nunca nos atendió ni devolvió la llamada pero si su secretaria,quien nos manifesto que desde allí derivan gente que van para que la acompañante terapéutica los atienda ,en caso de tener «ideas suicidas».Aberrante , realmente lo es,pensar que una persona en situación de vulnerabilidad con alguna patología en salud mental, que pide ayuda ,sea abordada por una acompañante terapéutica en adicciones, es realmente escalofriante.

Continuando con el recorrido de información, desafío planteado desde 𝙌𝙪𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙀𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤, fuimos por Genero y Generaciones , gentilmente nos atendieron, y se comprometieron a chequear la información.Nos llamaron unas horas después para decirnos que su Coordinadora la Profesora Miguelina Biassini y Regino López, se habían reunido para preguntarse entre ellos ,que era esto anunciado por el intendente y concluyeron que nada de esto existe, que no hay clínica de Prevención de Suicidio en intendencia de Salto.

Una vez más la mentira organizada,y jodida ..hay alguien más cruel que especular votos con la muerte, con la vulnerabilidad de quienes padecen algún tipo de situación en salud mental?

De estas cosas no se vuelve.