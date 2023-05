Partido Colorado desmiente al intendente

Ante las expresiones del Intendente de Salto Dr. Andrés Lima en medios

de comunicación de nuestro Departamento, el Comité Ejecutivo

Departamental de Vamos Salto – Partido Colorado DECLARA:

1) Rechazar las mentiras expresadas por el Intendente Lima, quien no se

hace cargo de su función departamental, estando concentrado en su propia

campaña electoral, olvidándose de quienes lo eligieron para ocupar el cargo

que tiene hasta el 2025.

2) Que desde nuestro sector y especialmente nuestro líder, el Senador Germán

Coutinho, presentó un completo y contundente proyecto de ley para atender

las políticas de frontera cuando el puente se encontraba cerrado por la

pandemia del covid-19, del cual se extrajeron algunas medidas. Mientras tanto

el Intendente Lima además de culpar a otros de la situación de desocupación

se encargó de subir contribuciones y no aplazar plazos de tributos como

si lo han hecho Intendencias de todo el País.

3) Que es responsabilidad del Intendente de Salto hacerse cargo de su

departamento, buscar inversores y trabajar para mejorar los servicios que se

brindan (como si lo han hecho el resto de los Intendentes de Dptos. del litoral).

Con la diferencia cambiaria con Argentina que genera una dura competencia,

es necesario invertir en la calidad de los servicios que podamos ofrecer a

quienes visitan Salto. En este período, cerró Termas en temporadas de alta

asistencia, tiene cerrados tres museos municipales, cerró el hotel municipal

de Termas del Arapey, hace 8 años está anunciando el acceso a Termas del

Arapey y recién ahora se está ejecutando gracias al aporte del Gobierno

Nacional.

4) Obsequió 200 cupos de jornales solidarios a otras intendencias,

privando a salteños de acceder a un empleo que les permitan palear la dura

situación actual.

5) Existen proyectos encajonados en el escritorio del Intendente Lima que

necesitan de una firma para avanzar.

6) Que en este siglo, en el único período con un saldo favorable de empleo

fue durante el gobierno del Partido Colorado, con el Intendente Germán

Coutinho. Recibió un 10% de desempleo en 2010 y llevó dicho número al 6,8%.

Las gestiones del Intendente Lima quedan marcadas por un aumento

continuo del desempleo, que llegó a un 12,5% en el año 2019 y al 14% en la

actualidad. A esto debemos sumarle el aumento del índice de pobreza, que

pasó del 4,8% en 2015 al 10,8% en 2020 previo a la pandemia. Esto números

son estadísticas, pero detrás de ellos es una triste realidad de miles de

salteños que no ven un gobierno que se haga cargo de su Departamento.

Falta trabajo y falta voluntad de trabajar para solucionarle los problemas que

vive la gente por falta de gestión.

7) Que desde la llegada a la Intendencia del Dr. Andrés Lima se han

aumentado considerablemente todos los tributos municipales. En la

situación actual, la suba de la contribución decretada este año está lejos de la

realidad y para nada favorece a la situación de los salteños.

8) En campaña electoral el Intendente Lima prometió la central hortícola del

norte, augurando recursos departamentales a los cuales se complementaron

con recursos nacionales. La obra está pronta y la tienen actualmente

abandonada, sin rumbo cierto. Una obra con la que prometió trabajo y

comercio, nada más alejado de la realidad que actualmente tiene un nulo

impacto en el empleo.

9) De las promesas de la campaña electoral ¿En qué está la inversión del

grupo La Tahona (conocida como El Milagro)? Que traería puestos de trabajo a

los salteños.

10) Por todo lo expuesto y por la situación actual de Salto, es que le

solicitamos al Intendente Andrés Lima que priorice la función para la cual

se presentóy resultó electo, porque el tiempo es uno solo y mientras está en

campaña electoral recorriendo otras zonas del país, en Salto la gente está

necesitando que asuma su responsabilidad y gobierne.

Mayor ® Sergio Acuña Esc. Agustina Viera

Secretario General Presidente

Comité Ejecutivo Departamental de Vamos Salto – Partido Colorado