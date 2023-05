Senador Coutinho “La tenencia compartida traerá paz y justicia para muchos compatriotas

El Senador Germán Coutinho se refirió en la Cámara de Senadores a las idas y vueltas del proyecto sobre corresponsabilidad de la crianza, que luego de haberse aprobado las modificaciones incorporadas por los diputados, fue finalmente aprobado y se convirtió en ley. Ahora solo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Coutinho comenzó su alocución manifestando que cuando integró la Comisión de Población en el período pasado adquirió muchos conocimientos sobre una amplia variedad de temas. Llegó a la misma tras el fallecimiento de la Senadora Martha Montaner y le tocó presidir la comisión, cuando se encontraban a estudio proyectos como la ley de género y la ley trans. Manifestó que “circunstancias de la vida me llevaron a participar de lugares en los que no esperaba estar, adquirir experiencia y recorrer caminos que no tenía previsto. Recibir insumos en temas que me eran desconocidos junto a las entonces legisladoras Daisy Tourné, Daniela Payssé, Constanza Moreira, Mónica Xavier, Verónica Alonso y Carmen Asiain. Consideramos varios proyectos de ley y recuerdo la cantidad de diferencias que tenían dentro de los propios partidos. Estoy convencido de haber ido adquiriendo los insumos y hoy veo un tema que no podemos seguir postergando”.

TENENCIA COMPARTIDA

El Senador Coutinho manifestó que “venimos a aprobar este proyecto de Tenencia Compartida. En la coalición no se tuvieron dudas en tomar en sus manos las cosas urgentes de este país sin tener en cuenta los cálculos electorales. Así fue como en este recinto se votaron importantes leyes en temas político-económicos, ley de urgente consideración, seguridad social y ahora la tenencia compartida que la han llevado a tener determinadas características de oposición, cuando como todo tema complejo tiene bibliotecas enteras de cada lado del mostrador”.

MILES DE PERSONAS AFECTADAS

El legislador colorado expresó que este tema afectó a miles de personas, “que llegaron a estas oficinas a plantear sus problemas luego de ver su familia romperse”. Siguió diciendo “a veces se miró con indiferencia las injusticias de la letra fría, pocos se animaban a encontrar una solución. Como parte del partido y de la coalición acompañamos una respuesta justa y favorable para el drama de los padres que no tenían acceso a contactarse con sus hijos”.

A FAVOR DE LOS NIÑOS

Uno de los cuestionamientos que se realizó al proyecto de ley es en cuanto a la situación de los niños. Coutinho explicó que la iniciativa votada establece medidas de prevención, “no es contra las madres ni a favor de los padres, es a favor de los hijos para seguir vinculados con ambos progenitores. Confiamos en la capacidad y sensibilidad de los jueces que actuarán en cada caso, como así también la opinión de los niños. Buscamos ser justos en derechos y deberes inherentes a la patria potestad”.

ESTUDIOS MARCAN IMPACTO POSITIVO

El legislador salteño expresó que cuando una pareja se separa “el mayor deseos es y debe ser el bienestar de los hijos, quienes no pueden ser rehenes de situaciones de los adultos”. Remarcó que la tenencia compartida garantiza la transmisión de valores. Mencionó estudios internacionales sobre países que adoptaron esta medida legislativa, considerando que influye favorablemente en los niños, incidiendo por ejemplo en un menor nivel de adicciones.