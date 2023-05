Suicidio,dijo Lima que hay una clínica funcionando en intendencia. Mintió no hay absolutamente nada

Hablar de suicidio,es realmente conmovedor, movilizador, sensible,preocupante y que conlleva obviamente una responsabilidad bien importante. Es empatizar con la problemática y dar respuesta, con articulaciones técnicas , médicas por supuesto, Médicos psiquiatras, clínica ambulatoria y residente , protocolos de atención, medicación y medicamentos .En fin , es protocolizar la atención, es respuesta si pero no cualquier respuesta Lima, porque lo que está en juego es la vida. No hay margen de error, no es ensayo Lima , es certeza ,es cuidado ,es llegar a tiempo . Decir Lima que intendencia de Salto tiene una «clínica para suicidios»,es mentir porque no tienen nada. Esta tarde desde Quinto Elemento investigamos en intendencia de Salto , la «clínica» , bueno gente,no existe la clínica ,no está armando nada, no tienen recursos humanos , no tienen espacio físico y no tienen una estrategia,no tienen protocolo, no hay nada . Una vez más Lima mintió, solo que esta vez, lo descubrimos al minuto…