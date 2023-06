¿Cuándo empezó la crisis del agua?

Que la mitad de la población de Uruguay pueda dejar de tener acceso al agua potable no es un tema menor, es preocupante, pero hay un Gobierno entero, buscando las mejores soluciones. Hay cientos de funcionarios de OSE y otros organismos, todos los días evaluando cual es el mejor camino, pero también debemos preguntarnos, como llegamos a esto.

Cuando decimos que hay que ver cómo llegamos a donde estamos hoy, es porque estamos convencidos que el camino para llegar a algún sitio, es parte fundamental del resultado. Lo primero que escuchamos cuando se empezó a reclamar, fue que le tiraban la responsabilidad a este gobierno, pero no se miraban al ombligo quienes reclamaban.

Del lado de la oposición, el Frente Amplio y el PIT CNT, solo fueron reclamos permanentes, sin casi realizar autocritica alguna o tender la mano para encontrar soluciones, llegándose al extremo de ocupar las oficinas de OSE en la capital por parte de algunos pocos, como si esta actitud pudiera colaborar en algo, no es más que echar nafta al fuego.

En cuanto el debate comenzó quedo algo claro, estamos sufriendo la peor sequía en décadas, con el agravante que ya se extiende este déficit hídrico por tres años consecutivos y lo que es sabido por todos, que, hasta el momento, nadie puede hacer llover, no es cuestión de gobiernos o colores políticos, es naturaleza.

Pero lo que, si sabemos, es que el riesgo que algo así sucediera se conoce desde hace muchos años, son varias las consultorías de diagnóstico y otras tantas con posibles alternativas, que lo que estaba claro, era que la mitad del Uruguay, dependía de una única fuente de agua potable y eso había que corregirlo.

Pasaron 15 años de gobierno del Frente Amplio y desde el primer día conocían esta situación. Hoy a través de distintos medios de prensa, pudimos recordar notas de aquellos tiempos, donde varios integrantes del gobierno de turno reclamaban por soluciones, reconociendo la urgencia del tema. Incluso hoy día algunos se animaron a hablar recordando esos tiempos y poniendo paños fríos, a quienes quieren incendiar la pradera.

Como todos sabemos en el Uruguay los recursos económicos no abundan ni sobran y siempre hay que decidir, entre una cosa o la otra. Cuando los dineros estaban, había que elegir entre la nueva planta potabilizadora o el ANTEL ARENA, ya sabemos que decisión tomaron.

Apenas comenzado este nuevo periodo de gobierno el tema seguía dando vuelta el OSE y que se hizo, se comenzó a trabajar en serio para solucionarlo. Evidentemente que una obra de esta magnitud lleva su tiempo entre elegir la mejor opción, armado de los pliegos, y llamado a licitación, hoy etapa que está en marcha y con una decisión tomada.

Hoy queríamos solamente marcar un tema que quizás a los Salteños, no nos afecte, pero sin dudas lo sufre gran parte de la población. Pasan los días y las lluvias no llegan, pasan los días y algunos oramos para que lleguen y quizás otros se alegran que así no sea, pero de una cosa pueden estar tranquilos, como en tantos otros temas, este gobierno, se hace cargo.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional.