Donar sangre salva vidas ,Hemobus en Salto

HEMOBUS ASSE en SALTO.

Viernes 23 de junio, de 8:30 a 14:30, en el Estacionamiento del Hospital Salto.

Cientos de uruguayos reciben cada día una transfusión sanguínea.

Algún día alguien de tu familia puede necesitar sangre, o también puede suceder que sin preverlo, tú mismo puedas requerir una transfusión.

La donación de sangre de Hemobus ASSE, lo hace posible, todos los días…

DONAR SANGRE, SALVA VIDAS 🩸

Reservar turno en: www.hemocentro.uy

CONDICIONES PARA DONAR

Si reúnes las siguientes condiciones puedes donar.

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Tener la Cédula de Identidad vigente y en buen estado.

Tener un ayuno de sólidos de no más de 4 horas. No haber consumido leche y/o lácteos. Recomendamos que tomes muchos líquido (mate, café, té, refrescos y jugos azucarados).

Haber descansado 6 horas la noche anterior.

Tener buen estado de salud.

En caso de estar en alguna de estas situaciones, es mejor que no dones en este momento.

Si estas resfriado.

Si te hiciste un tatuaje o te has puesto un piercing en los últimos 6 meses .

Si eres mujer y has donado sangre en los últimos 4 meses.

Si eres hombre y has donado sangre en los últimos 3 meses.

Si has tenido hepatitis después de los 12 años.

Durante todo el período de la lactancia materna.

Si estás tomando algún tipo medicación no suspenderla, ya que puede ser perjudicial.

Agendarse por acá 👇🏼

www.hemocentro.uy