Llamado a Sala: El intendente Lima mintió,lo dijeron sus «representantes»

Viernes 16 de Junio de 2023

SOBRE EL LLAMADO A SALA AL INTENDENTE DE SALTO:

Ante las respuestas recibidas, queda claramente demostrado que no existe una Clínica Municipal de Prevención del Suicidio, tal como lo afirmara el Intendente de Salto, el día 11 de Mayo del corriente año, en un Canal capitalino.

Las Bancadas del Partido Nacional y Partido Colorado declaran:

Que las respuestas brindadas en el llamado a Sala por los representantes del Gobierno Departamental, ya que el Intendente Andrés Lima no concurrió, son absolutamente insatisfactorias y con la única intención de justificar una mentira realizada por el Intendente Lima.

Las manifestaciones públicas del Intendente, han sido de una gran irresponsabilidad y quedó demostrado claramente que el primer mandatario departamental, le faltó a la verdad a todos los Salteños en un tema muy delicado y que le va la vida a miles de personas. Nos preocupa la sistematización de la mentira como herramienta política electoral, acudiendo a la posverdad y la relativización de la realidad como estrategia de posicionamiento nacional, sin importar la realidad de los salteños, degradando la democracia y demostrando, una vez más, que al Intendente no le importa el pueblo salteño.