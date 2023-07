Delgado, Orsi y Bordaberry encabezan preferencias según Equipos Consultores

Frente Amplio: Orsi encabeza, pero paridad con Cosse en respuestas guiadas

Cuando se pregunta a los frenteamplistas su preferencia en forma espontánea, Yamandú Orsi es el candidato más mencionado (34%), seguido de Carolina Cosse (24%), y bastante más lejos vienen otros candidatos como Mario Bergara (3%), junto con ex candidatos (José Mujica, Danilo Astori, Daniel Martínez) que no estarán en la contienda, y otros actuales líderes que tampoco competirán, (como Óscar Andrade y Fernando Pereira). Hay uno de cada cuatro frenteamplistas que no tiene opinión al respecto (23% no saben, y 4% dice que ninguno), lo que refleja la razonable incertidumbre que una parte del electorado tiene sobre la competencia, faltando todavía un año para la elección.

Cuando se ofrece a los entrevistados un “menú” guiado con cuatro candidatos, las respuestas mantienen el orden previo, pero las diferencias entre Orsi y Cosse se reducen significativamente. Orsi lidera con 41% de las preferencias, contra 38% de Carolina Cosse, 12% de Mario Bergara y 3% de Lima

Partido Nacional: Álvaro Delgado lidera, seguido por Laura Raffo

En las preferencias espontáneas, Delgado recibe el apoyo de un tercio del Partido Nacional (33%), seguido por Laura Raffo (16%). Estos son los dos candidatos que recogen mayor cantidad de menciones. Al igual que ocurría en el caso del Frente Amplio, surgen nombres de líderes o referentes que no van a estar en la contienda, el más destacado el del presidente Lacalle Pou (12%), constitucionalmente impedido de competir en esta instancia. Otros candidatos o posibles candidatos, como el senador Jorge Gandini, la vice-presidenta Beatriz Argimón, o el ministro de Defensa Javier García, reciben también algunas menciones. El núcleo que no expresa preferencia espontánea por ningún candidato (33%) es significativo, y mayor aún al de la interna frenteamplista. La renovación completa del “menú” de candidatos del Partido Nacional respecto a elecciones anteriores es una posible explicación de esta situación.

Cuando se presenta un escenario guiado con seis candidatos o posibles candidatos, Delgado obtiene una diferencia mucho más amplia. Lidera la interna con 51% de las adhesiones contra 17% de Laura Raffo, 10% de Beatriz Argimón, 5% de Jorge Gandini y 4% de Javier García, además de 3% a Juan Sartori. El nivel de no respuesta se reduce a 10%.

Partido Colorado: Bordaberry con liderazgo en ambas canchas

Entre los colorados, el escenario espontáneo es liderado con holgura por Pedro Bordaberry con 44% de las preferencias. Mucho más abajo aparecen algunos ex candidatos (Julio María Sanguinetti con 7% y Ernesto Talvi con 4%), o posibles candidatos (Robert Silva, Tabaré Viera, Andrés Ojeda, Adrián Peña o Gustavo Zubía). Más de la tercera parte de los colorados (35%) no manifiesta preferencia espontánea por candidatos a esta altura.

