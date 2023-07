Lista 1 logró que BROU revirtiera postura en promoción de tarjetas

No es ninguna novedad que la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina afecta a los Salteños. No es ninguna novedad que la situación laboral en Salto es mala. No es ninguna novedad que el comercio está pasando mal. Es por ello que el pasado viernes al advertir en redes sociales y en la página web, una promoción del Banco de la República promoviendo un cambio favorable para los usuarios Visa y MasterCard, hemos realizado un reclamo al Vicepresidente del Banco, Max Sapolinski, haciéndole saber nuestra disconformidad con la medida.

Hoy, Lunes 10 de Julio, se nos informa que la promoción ha sido dado de baja por razones fundadas en la situación comercial del litoral.

Entendemos que el Banco País, el Banco de los Uruguayos, debe continuar en su postura de fomento del comercio interno en esta desesperante coyuntura, promoviendo el uso de las tarjetas en comercios locales, multiplicando los diversos beneficios ya existentes, así como también trabajar en campañas publicitarias acorde. Creemos que, por ejemplo, los beneficios de BROU Recompensa son un buen insumo para aliviar el bolsillo de los Salteños, empezando por el 1er año gratis de la tarjeta hasta los descuentos en distintos locales y comercios del litoral.

Así como cuestionamos la promoción, le agradecemos a las autoridades del BROU que inmediatamente actuaron entendiendo la situación. Esta es una lucha que involucra a todos los litoraleños y Salteños, hacernos oír es clave para la mejora de la situación.